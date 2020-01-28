Сутички на проросійському мітингу в Харкові: поліція відкрила провадження

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Вівторок, 28 січня 2020, 00:51

Поліція відкрила два кримінальних провадження через сутички на мітингу за захист російської мови. Розслідують хуліганство та погрозу або насильство щодо правоохоронця. 

Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області

Деталі: Під час акції невідомий розпилив сльозогінний газ. У результаті чого до медиків звернувся 38-річний чоловік, поліцейський та представник ЗМІ. 

Окрім того, потерпілий чоловік повідомив правоохоронцям, що його вдарили та бризнули в обличчя з газового балончика. 

"Слідчі Київського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні. 

Максимальне покарання передбачає до 5 років позбавлення волі. 

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються обставини та особи, причетні до правопорушень.

Що передувало: 27 січня мітинг на захист російської мови та російськомовних шкіл, організований головою Харківської міської організації "Опозиційної платформи - За життя" Андрієм Лесиком, перед будівлею облдержадміністрації закінчився, не встигнувши початися.

Відзначається, що в результаті розпилення газу постраждали кореспондент і оператор телеканалу СТБ Марія Малевська і Олександр Бринза.

Українська правда
Теми: мова Харків мітинги


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