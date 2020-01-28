Конфликт на пророссийском митинге в Харькове: полиция открыла производство

Полиция открыла два уголовных производства из-за столкновений на митинге в защиту русского языка. Расследуют хулиганство и угрозу или насилие в отношении правоохранителя.

Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области

Детали: Во время акции неизвестный распылил слезоточивый газ. В результате чего к медикам обратился 38-летний мужчина, полицейский и представитель СМИ.

Кроме того, потерпевший мужчина сообщил правоохранителям, что его ударили и брызнули в лицо из газового баллончика.

"Следователи Киевского отдела полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Максимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к правонарушениям.

Что предшествовало: 27 января митинг в защиту русского языка и русскоязычных школ, организованный главой Харьковской городской организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андреем Лесиком, перед зданием облгосадминистрации закончился, не успев начаться.

Отмечается, что в результате распыления газа пострадали корреспондент и оператор телеканала СТБ Мария Малевская и Александр Бринза. По предварительной информации, у них, а также, минимум у одного полицейского, ожоги глаз.