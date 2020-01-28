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Рейтинг брехунів очолили ОПЗЖ, Порошенко і Тимошенко – у першій п’ятірці

Вівторок, 28 січня 2020, 13:45
Рейтинг брехунів очолили ОПЗЖ, Порошенко і Тимошенко – у першій п’ятірці
Колаж VoxUkraine

Громадська організація VoxUkraine та фактчекінговий проект VoxCheck склали рейтинг брехунів та маніпуляторів 2019 року.

Джерело: дослідження VoxUkraine

Деталі: Для цього рейтингу фактчек-проект моніторив українських політиків з 29 серпня – тобто з першого дня роботи парламенту нового скликання – і до кінця 2019 року.

Найбільшими брехунами та маніпуляторами цього рейтингу стали представники "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович (3,45% правди), Нестор Шуфрич (11,11% правди) та Олександр Качний (14,29% правди).

Трійка правдорубів виглядає так: спікер парламенту Дмитро Разумков (64,71% правди), співголова депутатської фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов (61,10% правди) та представник "Батьківщини" Сергій Власенко (53,6% правди).

Примітно, що двоє з трійки правдивих лідерів – Власенко та Герасимов – входять до фракцій партій Юлії Тимошенко (4 місце) та Петра Порошенка (5 місце), які у рейтингу маніпуляторів знаходяться значно вище.

Зазначається, що найбільше брехні та маніпуляцій стосувалося відкриття ринку землі, цін на газ та електроенергію для населення, ухвалення бюджету. Часто повторювалась теза про те, що фінансування силовиків надмірне, а соціальних потреб – недостатнє.

Порівнюючи виступи колишнього та чинного президентів, аналітики зазначають, що у твердженнях Петра Порошенка з’явилося більше популізму і як наслідок – більше перебільшень та маніпуляцій. Президент Зеленський (13 місце в рейтингу) найчастіше говорить правду, коли мова заходить про здобутки, але коли йдеться про складніші теми – ринкові ціни на енергоносії, стосунки з МВФ чи війну – від президента частенько лунає неправда.

 

Пряма мова лідера проєкту VoxCheck Максима Скубенка: "Ми перевірили понад 360 годин політичних ток-шоу на каналі ICTV, 112, NewsOne, 1+1 та ТРК "Україна". Найбільше актуальні проблеми країни коментували представники ОПЗЖ. Маніпулятори та брехуни - ось хто формує порядок денний глядачів українського телебачення. Це прикра ситуація і ми будемо працювати над тим, щоб ще більше спростовувати їхні фейки".

"Українська правда" у Threads

Теми: ОПЗЖПорошенкоТимошенкоЗеленський
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