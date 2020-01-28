Рейтинг лжецов возглавили ОПЗЖ, Порошенко и Тимошенко – в первой пятерке

Общественная организация VoxUkraine и фактчекинговий проект VoxCheck составили рейтинг лжецов и манипуляторов 2019 года.

Источник: исследование VoxUkraine

Детали: Для этого рейтинга фактчек-проект мониторил украинских политиков с 29 августа - то есть с первого дня работы парламента нового созыва - и до конца 2019 года.

Крупнейшими лжецами и манипуляторами этого рейтинга стали представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович (3,45% правды), Нестор Шуфрич (11,11% правды) и Александр Качный (14,29% правды).

Тройка правдорубов выглядит так: спикер парламента Дмитрий Разумков (64,71% правды), сопредседатель депутатской фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов (61,10% правды) и представитель "Батькивщины" Сергей Власенко (53,6% правды).

Примечательно, что двое из тройки правдивых лидеров - Власенко и Герасимов - входят во фракции партий Юлии Тимошенко (4 место) и Петра Порошенко (5 место), которые в рейтинге манипуляторов находятся значительно выше.

Отмечается, что больше всего лжи и манипуляций касалось открытия рынка земли, цен на газ и электроэнергию для населения, принятия бюджета. Часто повторялся тезис о том, что финансирование силовиков чрезмерное, а социальных потребностей - недостаточное.

Сравнивая выступления бывшего и действующего президентов, аналитики отмечают, что в утверждениях Петра Порошенко появилось больше популизма и как следствие - более преувеличений и манипуляций. Президент Зеленский (13 место в рейтинге) чаще всего говорит правду, когда речь заходит о достижениях, но когда речь идет о более сложных темах - рыночных ценах на энергоносители, отношениях с МВФ или войне - от президента часто можно услышать неправду.

Прямая речь лидера проекта VoxCheck Максима Скубенко: "Мы проверили более 360 часов политических ток-шоу на канале ICTV, 112, NewsOne, 1+1 и ТРК "Украина". Больше всего актуальные проблемы страны комментировали представители ОПЗЖ. Манипуляторы и лжецы - вот кто формирует повестку дня зрителей украинского телевидения. Это досадная ситуация и мы будем работать над тем, чтобы еще больше опровергать их фейки".