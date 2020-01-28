Лещенко отримав 136 тисяч від "Укрзалізниці"

Член Наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Сергій Лещенко задекларував 25 січня 136 тисяч гривень гонорару, який отримав від залізниці.

Джерело: сайт НАЗК

Деталі: Зміни екснардеп вніс 25 січня, дата отримання доходу – 15 січня. У змінах майнового стану не вказано, за який період здійснено виплату.

Наразі "Українська правда" намагається отримати коментар колишнього парламентаря.

2 січня Лещенко також вніс майже 124 тисячі гривень доходу "за зайняття підприємницькою діяльністю" від ТОВ Бізнесгрупп.

фото: nazk.gov.ua

Власником "Бізнесгруп" є бізнесмен сирійського походження Аднан Ківан, відомий кількома скандальними забудовами у Києві та Одесі. За даними держреєстру друкованих ЗМІ та інформагентств, "Бізнесгруп" є видавцем англомовного видання "Kyiv Post", яке неодноразово публікувало матеріали Лещенка.

Що було раніше: 27 січня наглядова рада Укрзалізниці утворила комітет з питань комплаєнсу та антикорупції, який очолив Лещенко.

У грудні 2019 року кабінет міністрів призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці".

Колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава тоді повідомляв, що середньомісячна заробітна плата члена наглядової ради "УЗ" складає 588 тисяч гривень.