Лещенко получил 136 тысяч от "Укрзализныци"

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Вторник, 28 января 2020, 16:15

Член Наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергей Лещенко задекларировал 25 января 136 тысяч гривен гонорара, который получил от украинской железной дороги.

Источник: сайт НАПК

Детали: Изменения экс-нардеп внес 25 января, дата получения дохода - 15 января. Сейчас "Украинская правда" пытается получить комментарий бывшего парламентария.

 
фото: nazk.gov.ua

2 января Лещенко также задекларировал почти 124 тысячи гривен дохода "за занятие предпринимательской деятельностью" от ООО Бизнесгрупп.

Владельцем "Бизнесгрупп" является бизнесмен сирийского происхождения Аднан Киван, известный несколькими скандальными застройками в Киеве и Одессе. По данным госреестра печатных СМИ и информагентств, "Бизнесгрупп" является издателем англоязычного издания "Kyiv Post", которое неоднократно публиковало материалы Лещенко.

Что было раньше: 27 января наблюдательный совет Укрзализныци образовала комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции, который возглавил Лещенко.

В декабре кабинет министров назначил Лещенко членом наблюдательного совета "Укрзализныци".

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава тогда сообщал, что среднемесячная заработная плата члена наблюдательного совета "УЗ" составляет 588 тысяч гривен.

Украинская правда


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