Лещенко получил 136 тысяч от "Укрзализныци"

Член Наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергей Лещенко задекларировал 25 января 136 тысяч гривен гонорара, который получил от украинской железной дороги.

Источник: сайт НАПК

Детали: Изменения экс-нардеп внес 25 января, дата получения дохода - 15 января. Сейчас "Украинская правда" пытается получить комментарий бывшего парламентария.

фото: nazk.gov.ua

2 января Лещенко также задекларировал почти 124 тысячи гривен дохода "за занятие предпринимательской деятельностью" от ООО Бизнесгрупп.

Владельцем "Бизнесгрупп" является бизнесмен сирийского происхождения Аднан Киван, известный несколькими скандальными застройками в Киеве и Одессе. По данным госреестра печатных СМИ и информагентств, "Бизнесгрупп" является издателем англоязычного издания "Kyiv Post", которое неоднократно публиковало материалы Лещенко.

Что было раньше: 27 января наблюдательный совет Укрзализныци образовала комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции, который возглавил Лещенко.

В декабре кабинет министров назначил Лещенко членом наблюдательного совета "Укрзализныци".

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава тогда сообщал, что среднемесячная заработная плата члена наблюдательного совета "УЗ" составляет 588 тысяч гривен.