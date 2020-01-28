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Екснардепу Бобову повідомили про підозру

Вівторок, 28 січня 2020, 15:54
Екснардепу Бобову повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації колишньому нардепу Геннадію Бобову.

Джерело: пресслужба САП, співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Дослівно САП: "У щорічних деклараціях за 2015 – 2018 роки та у декларації, поданій у серпні 2019 року, перед звільненням із посади народного депутата, підозрюваний не вказав фінансові зобов’язання у розмірі 52 млн гривень, нерухомість за кордоном вартістю 2,32 млн швейцарських франків, а також наявність у власності приватного підприємства з часткою у статутному капіталі 98,2%, що у грошовому еквіваленті сягає понад 467 тисяч гривень".

Деталі: Джерело УП відзначило, що йдеться про екснардепа Бобова. Йому інкримінують вчинення злочину за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) ККУ.

Бобов був нардепом VII і VIII скликань. З 2012 по 20 лютого 2014 року був членом фракції "Партія регіонів". У 2014 році пройшов у парламент як самовисуванець.

Нагадаємо: 

  • У жовтні 2017 року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол за невнесення Бобовим у декларацію 2,1 млн грн дивідендів у визначений термін.

Українська правда

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Теми: Антикорупційна прокуратураНАБУдекларації
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