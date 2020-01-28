Экс-нардепу Бобову сообщили о подозрении

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Вторник, 28 января 2020, 16:54

Правоохранители сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации бывшему нардепу Геннадию Бобову.

Источник: пресс-служба САП, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно САП: "В ежегодных декларациях за 2015 - 2018 годы и в декларации, поданной в августе 2019 года, перед увольнением с должности народного депутата, подозреваемый не указал финансовые обязательства в размере 52 млн гривен, недвижимость за рубежом стоимостью 2,32 млн швейцарских франков, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%, что в денежном эквиваленте составляет более 467 тысяч гривен".

Детали: Источник УП отметили, что речь идет о экс-нардепе Бобове. Ему инкриминируют совершение преступления по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК.

Бобов был нардепом VII и VIII созывов. С 2012 по 20 февраля 2014 года был членом фракции "Партия регионов". В 2014 году прошел в парламент как самовыдвиженец.

Напомним:

  • В октябре 2017 года Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол за невнесение Бобовым в декларацию 2,1 млн грн дивидендов в срок.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратура НАБУ декларации


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