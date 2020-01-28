Всі випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися

Всі чотири випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися, у хворих виявили віруси грипу А чи В.

Джерело: в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "В Україні відомо про чотири випадки підозри на китайський коронавірус, всі чотири випадки були виключені лабораторно. У всіх випадках підтвердився грип А чи В, які протікали в тяжкій формі".

Деталі: Кузин також повідомив, що досягнуто домовленості про постачання в Україну тестів для діагностики китайського коронавіруса, якими буде забезпечено ЦГЗ.

За словами Кузіна, загалом планується закупити чотири комплекси, які дозволять провести дослідження до 120 людей. Тести планують поставити в кінці цього або на початку наступного тижня.

Нагадаємо: У зв’язку з поширенням короноавірусу посольство України в КНР рекомендує українцям, які там перебувають, залишити країну.

Читайте також: Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Передісторія: