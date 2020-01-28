У китайській провінції Хубей від коронавірусу померли щонайменше 106 людей.

Джерело: Reuters, Bloomberg

Деталі: Про це повідомила комісія з охорони здоров’я. Кількість підтверджених випадків захворювання на материку зросла до 4515 з 2744 осіб. Місто Ухань, що стало епіцентром поширення захворювання, є адміністративним центром провінції Хубей.

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Що передувало: 27 січня державний телеканал CCTV у Китаї повідомив про смерть 50-річного чоловіка від коронавірусу в Пекіні. Це перший випадок смерті від нового вірусу в столиці Китаю.

На 27 січня загальна кількість смертей від коронавірусу становила 80 осіб, а кількість інфікованих – 2794 особи.

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