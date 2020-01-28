У китайській провінції Хубей від коронавірусу померли 100 людей.

Джерело: Reuters

Деталі: Про це повідомила комісія з охорони здоров’я. За їхніми даними, кількість підтверджених випадків захворювання збільшилась до 2714 осіб. Місто Ухань, що стало епіцентром поширення захворювання, є адміністративним центром провінції Хубей.

Читайте також: Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Що передувало: 27 січня державний телеканал CCTV у Китаї повідомив про смерть 50-річного чоловіка від коронавірусу в Пекіні. Це перший випадок смерті від нового вірусу в столиці Китаю.

Загальна кількість смертей від коронавірусу становить 80 осіб.

Кількість інфікованих станом на 27 січня - 2794 осіб.

Передісторія:

У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

З 27 січня Китай припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.

В Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.

Новий коронавірус заразний в інкубаційний період - до появи перших симптомів, і не лікується антибіотиками.