У провінції Хубей від коронавірусу померли 100 осіб

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Вівторок, 28 січня 2020, 03:46

У китайській провінції Хубей від коронавірусу померли 100 людей.

Джерело: Reuters

Деталі: Про це повідомила комісія з охорони здоров’я. За їхніми даними, кількість підтверджених випадків захворювання збільшилась до 2714 осіб. Місто Ухань, що стало епіцентром поширення захворювання, є адміністративним центром провінції Хубей.

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Що передувало: 27 січня державний телеканал CCTV у Китаї повідомив про смерть 50-річного чоловіка від коронавірусу в Пекіні. Це перший випадок смерті від нового вірусу в столиці Китаю.

Загальна кількість смертей від коронавірусу становить 80 осіб

Кількість інфікованих станом на 27 січня - 2794 осіб.

Передісторія:

  • У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • З 27 січня Китай припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.
  • Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.
  • В Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.

Новий коронавірус заразний в інкубаційний період - до появи перших симптомів, і не лікується антибіотиками.

Українська правда
Теми: коронавірус Китай здоров'я


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