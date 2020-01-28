У провінції Хубей від коронавірусу померли більше 100 осіб
Вівторок, 28 січня 2020, 05:36
У китайській провінції Хубей від коронавірусу померли щонайменше 106 людей.
Деталі: Про це повідомила комісія з охорони здоров’я. Кількість підтверджених випадків захворювання на материку зросла до 4515 з 2744 осіб. Місто Ухань, що стало епіцентром поширення захворювання, є адміністративним центром провінції Хубей.
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Що передувало: 27 січня державний телеканал CCTV у Китаї повідомив про смерть 50-річного чоловіка від коронавірусу в Пекіні. Це перший випадок смерті від нового вірусу в столиці Китаю.
На 27 січня загальна кількість смертей від коронавірусу становила 80 осіб, а кількість інфікованих – 2794 особи.
Передісторія:
- У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- З 27 січня Китай припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.
- Окрім Китаю, вірус уже поширився у США, Таїланд, Південну Корею, Японію, Австралію, Францію і Канаду.
- В Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.
- Новий коронавірус заразний в інкубаційний період – до появи перших симптомів, і не лікується антибіотиками.
Українська правда