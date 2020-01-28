Все случаи подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились

600 просмотров
Вторник, 28 января 2020, 16:58

Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у заболевших были выявлены вирусы гриппа А или В.

Источник: и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В Украине известно о четырех случаях подозрения на китайский коронавирус, все четыре случая были исключены лабораторно. Всех случаях подтвердился грипп А или В, которые протекали в тяжелой форме".

Детали: Кузин также сообщил, что достигнута договоренность о поставке в Украину тестов для диагностики китайского коронавируса, которыми будет обеспечен ЦОЗ.

По словам Кузина, в целом планируется закупить четыре комплекса, которые позволят провести исследования до 120 человек. Тесты планируют поставить в конце этой или в начале следующей недели.

Напомним: В связи с распространением короноавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну. 

Читайте также: Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Предыстория: 

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • По состоянию на 28 января количество погибших составляло по меньшей мере 106 человек.

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Студента, который больным приехал в Украину из Китая, поместили в бокс-изолятор 28 января 2020, 14:02
В Киеве коронавируса нет – КГГА 28 января 2020, 13:30
Коронавирус: МИД советует украинцам бежать из Китая 28 января 2020, 13:07
Все новости
Главные новости
Зеленский хочет раздать детям 23 тонны игрушек, застрявших на таможне
Заместитель директора ГБР таки защищал Януковича в суде – прокурор
Коронавирус: МИД советует украинцам бежать из Китая
Правительство изменило принцип формирования цены на газ для населения
Все новости
ТаблоID

Каким был звезда баскетбола Коби Брайант

мнение

Что опаснее – лыжи или сноуборд?

мнение

Действительно нужно принимать душ каждый день?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів