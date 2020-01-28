Все случаи подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились

Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у заболевших были выявлены вирусы гриппа А или В.

Источник: и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, которого цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "В Украине известно о четырех случаях подозрения на китайский коронавирус, все четыре случая были исключены лабораторно. Всех случаях подтвердился грипп А или В, которые протекали в тяжелой форме".



Детали: Кузин также сообщил, что достигнута договоренность о поставке в Украину тестов для диагностики китайского коронавируса, которыми будет обеспечен ЦОЗ.

По словам Кузина, в целом планируется закупить четыре комплекса, которые позволят провести исследования до 120 человек. Тесты планируют поставить в конце этой или в начале следующей недели.

Напомним: В связи с распространением короноавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.

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