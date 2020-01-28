На Донбасі підірвалися два українські бійці

4144 перегляди
Вівторок, 28 січня 2020, 19:02

В зоні проведення Операції об’єднаних сил в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої отримали бойові поранення 2 українські військовослужбовці.

Від початку доби 28 січня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: Facebook-сторінка штабу Операції об’єднаних сил

Дослівно: "Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

"У результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали бойові поранення".

Деталі: Повідомляється, що три обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", шість у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".  

Українська правда
Теми: Донбас ООС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Відомий французький філософ Леві приїхав на Донбас 28 січня 2020, 12:13
Розведення під Петрівським: окупанти вже тиждень блокують доступ патрулям ОБСЄ 28 січня 2020, 12:04
Бойовики знову відкривали вогонь біля ділянки розведення – ООС 28 січня 2020, 07:21
Усі новини
Головні новини
На Донбасі підірвалися два українські бійці
Більше ніж в ОГП: Холодницький розповів про нові зарплати прокурорів САП
Зеленський хоче роздати дітям 23 тонни іграшок, які застрягли на митниці
Заступник директора ДБР таки захищав Януковича в суді – прокурор
Усі новини
ТаблоID

Головні події лютого, які не варто пропускати

соцмережі

12 фішок Instagram, про які не всі знають

тест

Якого домашнього улюбленця вам краще завести?