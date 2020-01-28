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На Донбасі підірвалися два українські бійці

Вівторок, 28 січня 2020, 18:02
На Донбасі підірвалися два українські бійці

В зоні проведення Операції об’єднаних сил в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої отримали бойові поранення 2 українські військовослужбовці.

Від початку доби 28 січня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: Facebook-сторінка штабу Операції об’єднаних сил

Дослівно: "Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

"У результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали бойові поранення".

Деталі: Повідомляється, що три обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", шість у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".  

Українська правда

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Теми: ДонбасООС
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