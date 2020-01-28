На Донбассе подорвались два украинских бойца

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Вторник, 28 января 2020, 19:02

В зоне проведения операции объединенных сил в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили боевые ранения 2 украинских военнослужащих.

С начала суток 28 января вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: Facebook-страница штаба Операции объединенных сил

Дословно: "В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

"В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве два военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения".

Детали: Сообщается, что три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", шесть в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС


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