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У ДБР спростували інформацію про вплив чоловіка Венедіктової

Середа, 29 січня 2020, 01:05
У ДБР спростували інформацію про вплив чоловіка Венедіктової

У ДБР спростували інформацію про вплив чоловіка виконуючої обов’язки директорки Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "Державне бюро розслідувань повідомляє, що зазначена інформація  підлягає спростуванню, оскільки є недостовірною, не відповідає дійсності, негативно впливає на ділову репутацію Державного бюро розслідувань та честь, гідність і ділову репутацію  його посадових осіб.

Розцінюємо публікацію такої недостовірної інформації, як умисну спробу дискредитації правоохоронного органу та підриву суспільної довіри до Державного бюро розслідувань і авторитету його керівника".

Деталі: У Державному бюро розслідувань повідомили, що вимагають від засобів масової інформації, які поширили таку недостовірну інформацію, спростувати її. У разі відмови пообіцяли звернутись до суду

Що було раніше: Джерела "Української правди" повідомили, що чоловік виконуючої обов’язки директорки Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової, який працює в департаменті кіберполіції, впливає на кадрову політику відомства. Завдяки йому був призначений на посаду радника Венедіктової скандальний Руслан Бірюков, який тривалий час працював у Національній поліції та входив до складу конкурсної комісії у ДБР в 2018 році

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Теми: ДБР
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