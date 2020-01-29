В ГБР опровергли информацию о влиянии мужа Венедиктовой

В ГБР опровергли информацию о влиянии человека исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктов.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "Государственное бюро расследований сообщает, что указанная информация подлежит опровержению, поскольку является недостоверной, не соответствует действительности, негативно влияет на деловую репутацию Государственного бюро расследований и честь, достоинство и деловую репутацию его должностных лиц.

Расцениваем публикацию такой недостоверной информации, как умышленную попытку дискредитации правоохранительных органов и подрыва общественного доверия в Государственный бюро расследований и авторитета его руководителя".

Детали: В Государственном бюро расследований сообщили, что требуют от средств массовой информации, которые распространили такую ​​недостоверную информацию, опровергнуть ее.

Что было раньше: Источники "Украинской правды" сообщили, что муж исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой, который работает в департаменте киберполиции, влияет на кадровую политику ведомства. Благодаря ему был назначен на должность советника Венедиктов скандальный Руслан Бирюков, который долгое время работал в Национальной полиции и входил в состав конкурсной комиссии по ГБР в 2018 году