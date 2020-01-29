В ГБР опровергли информацию о влиянии мужа Венедиктовой

66 просмотров
Среда, 29 января 2020, 02:05

В ГБР опровергли информацию о влиянии человека исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктов.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "Государственное бюро расследований сообщает, что указанная информация подлежит опровержению, поскольку является недостоверной, не соответствует действительности, негативно влияет на деловую репутацию Государственного бюро расследований и честь, достоинство и деловую репутацию его должностных лиц.

Расцениваем публикацию такой недостоверной информации, как умышленную попытку дискредитации правоохранительных органов и подрыва общественного доверия в Государственный бюро расследований и авторитета его руководителя".

Детали: В Государственном бюро расследований сообщили, что требуют от средств массовой информации, которые распространили такую ​​недостоверную информацию, опровергнуть ее.

Что было раньше: Источники "Украинской правды" сообщили, что муж исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой, который работает в департаменте киберполиции, влияет на кадровую политику ведомства. Благодаря ему был назначен на должность советника Венедиктов скандальный Руслан Бирюков, который долгое время работал в Национальной полиции и входил в состав конкурсной комиссии по ГБР в 2018 году

Темы: ГБР


powered by lun.ua
Материалы по теме
Экс-нардеп Черновол перелезла через забор ГБР и "замахнулась" на Бабикова 28 января 2020, 22:27
Заместитель директора ГБР таки защищал Януковича в суде – прокурор 28 января 2020, 15:32
Муж Венедиктовой влияет на политику ГБР и проводит собеседования – источник 28 января 2020, 14:43
Все новости
Главные новости
Импичмент Трампа: экс-секретарь СНБО рассказал, как сорвались переговоры между США и Украиной
Экс-нардеп Черновол перелезла через забор ГБР и "замахнулась" на Бабикова
Суд арестовал замминистра топлива и энергетики при Януковиче
На Донбассе подорвались два украинских бойца
Все новости
эксперты

Работа в 50: что с ней в Украине

мнение

Может ли вода быть опасной для организма

здоровье

Седина – это не только о старости. 4 фактора, которые влияют на поседение

Поиск по сайту
Архив
Весь архів