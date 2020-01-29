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Частині нардепів не дали грошей через прогули

Середа, 29 січня 2020, 09:22
Частині нардепів не дали грошей через прогули
Фото today.ua

У листопаді 2019 року 78 нардепам не виплатили майже 3 мільйони гривень через прогули засідань комітетів та неучасть у голосуваннях на засіданнях Верховної Ради.

Джерело: Громадський рух "Чесно" з посиланням на відповідь Головного організаційного управління Апарату ВРУ на запит

Дослівно: "Відповідно до розпорядження голови Верховної Ради, 78 народним депутатам припинили відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням ними депутатських повноважень". 

Найбільший відсоток прогульників виявився у фракції "ОПЗЖ": там 50% нардепів не отримали "депутатських". 

Також серед прогульників комітетів – п’ятий президент Петро Порошенко, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, співголова фракції "ОПЗЖ" Вадим Рабінович, родина Льовочкіних та член "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.

Найбільша кількість пропущених голосувань на пленарних засіданнях в листопаді – у депутатів від "Слуга народу" Олександра Дубінського (93,3%), Олексія Жмеренецького (93,3%) та екс-депутата Олексія Кучера (93,3%; призначений головою Харківської ОДА), позафракційного мажоритарника Дмитра Шенцева (91,8%) та представника ОПЗЖ Юрія Солода (91%). 

 

Крім того, у листопаді 23 народні депутати без поважних причин не брали особистої участі у більш ніж 50% засідань комітетів Верховної Ради України, до складу яких їх обрано.

Зокрема, заступниця голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, депутатка від "ОПЗЖ" Юлія Льовочкіна у листопаді пропустила 100% засідань комітету (у листопаді їх було два) та 105 голосувань (78,4%) на пленарних засіданнях парламенту.

Також 100% засідань у листопаді (за цей час було лише одне засідання) пропустив голова підкомітету з питань міграційної політики та громадянства, співголова фракції "ОПЗЖ" Вадим Рабінович. Крім того, Рабінович пропустив 102 голосування (76,1%) на пленарних засіданнях парламенту.

Секретар Комітету з питань екологічної політики та природокористування, депутат від ОПЗЖ Олександр Фельдман був відсутній без поважних причин на 71,40% засідань комітету (у листопаді їх було сім) та на 111 голосуваннях (82,8%) на пленарних засіданнях Ради.

Серед тих, хто прогулював комітети і Раду, – нардеп від "ОПЗЖ" Ігор Абрамович, "слуга народу" Ігор Васильковський, депутат від "Голосу" Леся Василенко (зазначила, що пропустила через хворобу), представник депутатської групи "За майбутнє", мажоритарник з Волині Ігор Гузь та інші.

Водночас в Апараті ВР повідомили, що у грудні виплати отримали усі, попри те, що за даними Порталу відкритих даних і сайту ВРУ, у грудні 41 народний депутат не брав участі у більш як 30% голосувань у Раді і 40 нардепів були відсутніми під час більш як 30% голосувань. Частина з цих депутатів, ймовірно, була відсутня з поважних причин, але цієї  інформації на сайті Ради немає.

У "Чесно" нагадали, що розмір витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, встановлюється у розмірі місячної заробітної плати нардепа і у 2019 році становив 38 тисяч 20 гривень на місяць.

Передісторія:

  • 1 листопада 2019 року набрав чинності закон №1035-2, за яким нардепам, які прогулюють засідання Ради чи комітетів без поважних причин, не дають "депутатських" виплат.  
  • Кошти депутатам виплачують на підставі даних їхньої участі у не менш як 70% голосувань при прийнятті рішень Верховної Ради на кожному пленарному засіданні.
  • Крім того, за законом про статус народного депутата, якщо нардеп протягом місяця без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30% голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях ВРУ або у більш як 50% засідань парламентського комітету, до складу якого його обрано, то виплати за відповідний місяць йому не нараховують.

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Радазарплати
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