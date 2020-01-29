В ноябре 2019 года 78 нардепам не выплатили почти 3 миллиона гривен за прогулы заседаний комитетов и неучастие в голосованиях на заседаниях Верховной Рады.

Источник: Общественное движение "Честно" со ссылкой на ответ Главного организационного управления Аппарата ВРУ на запрос

Дословно: "В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады, 78 народным депутатам прекратили возмещения расходов, связанных с исполнением ими депутатских полномочий".

Наибольший процент прогульщиков оказался во фракции "ОПЗЖ": там 50% нардепов не получили "депутатских".

Также среди прогульщиков комитетов – пятый президент Петр Порошенко, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, семья Левочкиных и член "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

Наибольшее количество пропущенных голосования на пленарных заседаниях в ноябре – у депутатов от "Слуга народа" Александра Дубинского (93,3%), Алексея Жмеренецкого (93,3%) и экс-депутата Алексея Кучера (93,3%; назначен председателем Харьковской ОГА ), внефракционного мажоритарщика Дмитрия Шенцева (91,8%) и представителя "ОПЗЖ" Юрия Солода (91%).

Кроме того, в ноябре 23 народных депутата без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более чем 50% заседаний комитетов Верховной Рады Украины, в состав которых они избраны.

В частности, заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от "ОПЗЖ" Юлия Левочкина в ноябре пропустила 100% заседаний комитета (в ноябре их было два) и 105 голосований (78,4%) на пленарных заседаниях парламента.

Также 100% заседаний в ноябре (за это время было только одно заседание) пропустил председатель подкомитета по вопросам миграционной политики и гражданства, сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович. Кроме того, Рабинович пропустил 102 голосования (76,1%) на пленарных заседаниях парламента.

Секретарь Комитета по вопросам экологической политики и природопользования, депутат от "ОПЗЖ" Александр Фельдман отсутствовал без уважительных причин на 71,40% заседаний комитета (в ноябре их было семь) и на 111 голосованиях (82,8%) на пленарных заседаниях Рады.

Среди прогуливал комитеты и Раду, – нардеп от "ОПЗЖ" Игорь Абрамович, "слуга народа" Игорь Васильковский, депутат от "Голоса" Леся Василенко (отметила, что пропустила из-за болезни), представитель депутатской группы "За будущее", мажоритарщик с Волыни Игорь Гузь и другие.

В то же время в Аппарате ВР сообщили, что в декабре выплаты получили все, несмотря на то, что по данным Портала открытых данных и сайта ВРУ, в декабре 41 народный депутат не принимал участия в более чем 30% голосований в Раде и 40 нардепов отсутствовали во время более чем 30% голосований. Часть из этих депутатов, вероятно, отсутствовала по уважительной причине, но этой информации на сайте Рады нет.

В "Честно" напомнили, что размер расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, устанавливается в размере месячной заработной платы нардепа и в 2019 году составлял 38 тысяч 20 гривен в месяц.

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