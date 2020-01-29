Части нардепов не дали денег из-за прогулов
В ноябре 2019 года 78 нардепам не выплатили почти 3 миллиона гривен за прогулы заседаний комитетов и неучастие в голосованиях на заседаниях Верховной Рады.
Источник: Общественное движение "Честно" со ссылкой на ответ Главного организационного управления Аппарата ВРУ на запрос
Дословно: "В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады, 78 народным депутатам прекратили возмещения расходов, связанных с исполнением ими депутатских полномочий".
Наибольший процент прогульщиков оказался во фракции "ОПЗЖ": там 50% нардепов не получили "депутатских".
Также среди прогульщиков комитетов – пятый президент Петр Порошенко, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, семья Левочкиных и член "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.
Наибольшее количество пропущенных голосования на пленарных заседаниях в ноябре – у депутатов от "Слуга народа" Александра Дубинского (93,3%), Алексея Жмеренецкого (93,3%) и экс-депутата Алексея Кучера (93,3%; назначен председателем Харьковской ОГА ), внефракционного мажоритарщика Дмитрия Шенцева (91,8%) и представителя "ОПЗЖ" Юрия Солода (91%).
Кроме того, в ноябре 23 народных депутата без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более чем 50% заседаний комитетов Верховной Рады Украины, в состав которых они избраны.
В частности, заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от "ОПЗЖ" Юлия Левочкина в ноябре пропустила 100% заседаний комитета (в ноябре их было два) и 105 голосований (78,4%) на пленарных заседаниях парламента.
Также 100% заседаний в ноябре (за это время было только одно заседание) пропустил председатель подкомитета по вопросам миграционной политики и гражданства, сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович. Кроме того, Рабинович пропустил 102 голосования (76,1%) на пленарных заседаниях парламента.
Секретарь Комитета по вопросам экологической политики и природопользования, депутат от "ОПЗЖ" Александр Фельдман отсутствовал без уважительных причин на 71,40% заседаний комитета (в ноябре их было семь) и на 111 голосованиях (82,8%) на пленарных заседаниях Рады.
Среди прогуливал комитеты и Раду, – нардеп от "ОПЗЖ" Игорь Абрамович, "слуга народа" Игорь Васильковский, депутат от "Голоса" Леся Василенко (отметила, что пропустила из-за болезни), представитель депутатской группы "За будущее", мажоритарщик с Волыни Игорь Гузь и другие.
В то же время в Аппарате ВР сообщили, что в декабре выплаты получили все, несмотря на то, что по данным Портала открытых данных и сайта ВРУ, в декабре 41 народный депутат не принимал участия в более чем 30% голосований в Раде и 40 нардепов отсутствовали во время более чем 30% голосований. Часть из этих депутатов, вероятно, отсутствовала по уважительной причине, но этой информации на сайте Рады нет.
В "Честно" напомнили, что размер расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, устанавливается в размере месячной заработной платы нардепа и в 2019 году составлял 38 тысяч 20 гривен в месяц.
Предыстория:
- 1 ноября 2019 года вступил в силу закон №1035-2, согласно которому нардепам, которые прогуливают заседания Рады или комитетов без уважительных причин, не дают "депутатских" выплат.
- Средства депутатам выплачивают на основании данных их участия в не менее чем 70% голосований при принятии решений Верховной Рады на каждом пленарном заседании.
- Кроме того, согласно закону о статусе народного депутата, если нардеп течение месяца без уважительных причин не берет непосредственного участия в более чем 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях ВРУ или в более чем 50% заседаний парламентского комитета, в состав которого он избран, то выплаты за соответствующий месяц ему не начисляют.