Контррозвідники Служби безпеки України у ході спецоперації вивели на підконтрольну українській владі територію одного з колишніх "міністрів вугільної промисловості" терористичної організації "ДНР".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: У спецслужбі повідомили, що поплічник окупантів повернувся у мирні райони України завдяки спецоперації, розробленій СБУ. Відразу після виведення з так званої "ДНР" він офіційно оформив відповідну заяву до СБ України, в якій повідомив про свою участь у функціонуванні незаконно сформованих на окупованих територіях "органів влади".

Слідчі встановили, що псевдопосадовець регулярно відвідував засідання "уряду ДНР" та приймав активну участь у формуванні внутрішньої політики "профільного міністерства".

Він зокрема здійснював регулювання діяльності підприємств вугільновидобувної промисловості та розподіл енергетичних ресурсів на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Як зазначає СБУ, після усунення з посади зловмисник розпочав на території ОРДО власний бізнес, намагався дистанціюватись від роботи в "уряді" псевдореспублики та розмірковував над поверненням на підконтрольну українській владі територію.

Чоловік надав детальні свідчення щодо конкретних фактів безпосередньої причетності РФ до процесу окупації окремих районів Донеччини. Він також засвідчив причетність держслужбовців РФ, які перебувають на окупованих територіях Донецької області як "радники", у організації злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів РФ виділених для функціонування об’єктів вугільно-промислового комплексу псевдореспублики.

На відео, опублікованому СБУ, затриманий розповідає, що був призначений "міністром" в "уряді" Олександра Бородая за протекцією "віце-прем'єра" Олександра Калюського. Громадянин Росії Бородай очолював "уряд ДНР" в 2014 році, в той час "міністром вугільної промисловості" був Ігор Івакін.

У 2015 році Івакін був внесений у список осіб, щодо яких Україна запровадила санкції.

Щодо "міністра" розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи), тривають слідчі дії. Проводиться перевірка можливої причетності фігуранта до скоєння злочинів під час перебування на "керівних посадах ДНР".