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Бывший "министр ДНР" сдался СБУ – спецслужба

Среда, 29 января 2020, 10:47
Игорь Ивакин в Донецкой ОГА при утверждении на должность министра угольной промышленности ДНР в мае 2014 года

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших "министров угольной промышленности" террористической организации "ДНР" Игоря Ивакина.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: В спецслужбе сообщили, что соратник оккупантов вернулся в мирные районы Украины благодаря спецоперации, разработанной СБУ. Сразу после вывода из так называемой "ДНР" он официально оформил соответствующее заявление в СБ Украины, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях "органов власти".

Следователи установили, что псевдочиновник регулярно посещал заседания "правительства ДНР" и принимал активное участие в формировании внутренней политики "профильного министерства".

Он в частности осуществлял регулирование деятельности предприятий угольнодобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Как отмечает СБУ, после отстранения от должности злоумышленник начал на территории ОРДО собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в "правительстве" псевдореспублики и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию.

Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донетчины. Он также показал причастность госслужащих РФ, находящихся на оккупированных территориях Донецкой области в качестве "советников", в организации преступных схем по хищению бюджетных средств РФ выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспублики.

На видео, опубликованном СБУ, задержанный рассказывает, что был назначен "министром" в "правительстве" Александра Бородая по протекции "вице-премьера" Александра Калюсского. Гражданин России Бородай возглавлял "правительство ДНР" в 2014 году, в то время "министром угольной промышленности" был Игорь Ивакин. В 2015 году Ивакин был внесен в список лиц, в отношении которых Украина ввела санкции.

СБУ не называла фамилию задержанного, но источники Украинской правды в правоохранительных органах подтвердили, что в сообщении говорится об Ивакине.

В отношении "министра" начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы), продолжаются следственные действия. Проводится проверка возможной причастности фигуранта к совершению преступлений во время пребывания на "руководящих должностях ДНР".

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Темы: ОРДЛОДНРСБУоккупацияРосcия
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