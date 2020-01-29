Бывший "министр ДНР" сдался СБУ

4381 просмотр
Среда, 29 января 2020, 11:47

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших "министров угольной промышленности" террористической организации "ДНР".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: В спецслужбе сообщили, что соратник оккупантов вернулся в мирные районы Украины благодаря спецоперации, разработанной СБУ. Сразу после вывода из так называемой "ДНР" он официально оформил соответствующее заявление в СБ Украины, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях "органов власти".

Следователи установили, что псевдочиновник регулярно посещал заседания "правительства ДНР" и принимал активное участие в формировании внутренней политики "профильного министерства".

Он в частности осуществлял регулирование деятельности предприятий угольнодобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Как отмечает СБУ, после отстранения от должности злоумышленник начал на территории ОРДО собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в "правительстве" псевдореспублики и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию.

Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донетчины. Он также показал причастность госслужащих РФ, находящихся на оккупированных территориях Донецкой области в качестве "советников", в организации преступных схем по хищению бюджетных средств РФ выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспублики.

В отношении "министра" начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы), продолжаются следственные действия. Проводится проверка возможной причастности фигуранта к совершению преступлений во время пребывания на "руководящих должностях ДНР".

Темы: ОРДЛО ДНР СБУ оккупация Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевик ОРДО ранил полицейского в Киеве 27 января 2020, 15:06
Государственный телеканал на оккупированных территориях: как и о чем общаться с ОРДЛО 27 января 2020, 15:00
Оккупанты провели мощный обстрел из запрещенных минометов: погиб военный 26 января 2020, 15:42
Все новости
Главные новости
Зеркаль устроилась на работу в "Нафтогаз"
Коронавирус: из китайского города эвакуируют украинских туристов
Проект решения ПАСЕ о санкциях против РФ: Москва платит деньги, наказывать нельзя
Коронавирус из Китая за сутки обнаружили у еще 1600 человек
Все новости
здоровье

Я все время устаю. Что это?

артефакты

Первые минуты освобождения лагеря Аушвиц. Уникальные ФОТО

тест

Безопасно ли делать маникюр у вашего мастера

Поиск по сайту
Архив
Весь архів