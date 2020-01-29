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У Кремлі прокоментували можливе перейменування президента на "верховного правителя"

Середа, 29 січня 2020, 11:55
У Кремлі прокоментували можливе перейменування президента на верховного правителя

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявляє, що у Володимира Путіна немає ніякої позиції щодо ідеї перейменувати назву посади глави держави на "верховного правителя".

Джерело: ТАСС

Пряма мова: "Поки це все йде в режимі дискусії, це нова ініціатива. Президент Путін нічого не думає з цього приводу.

В ході дискусії, в ході роботи цієї комісії (робочої групи з підготовки проекту поправок до Конституції РФ, – ред.) надходить дуже багато пропозицій. У цьому, власне, і полягає мета дискусії – зібрати думки ".

Деталі: Пєсков додав, що потім у результаті обговорення якісь ідеї відсіють, а якісь приймуть.

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Передісторія:

Раніше робоча група з підготовки поправок до Конституції Російської Федерації запропонувала ввести в Конституцію більше ста нових пунктів.

Одна з поправок стосується перейменування посади президента РФ в "верховного правителя".

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяПутін
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