У Кремлі прокоментували можливе перейменування президента на "верховного правителя"

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Середа, 29 січня 2020, 12:55

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявляє, що у Володимира Путіна немає ніякої позиції щодо ідеї перейменувати назву посади глави держави на "верховного правителя".

Джерело: ТАСС

Пряма мова: "Поки це все йде в режимі дискусії, це нова ініціатива. Президент Путін нічого не думає з цього приводу.

В ході дискусії, в ході роботи цієї комісії (робочої групи з підготовки проекту поправок до Конституції РФ, – ред.) надходить дуже багато пропозицій. У цьому, власне, і полягає мета дискусії – зібрати думки ".

Деталі: Пєсков додав, що потім у результаті обговорення якісь ідеї відсіють, а якісь приймуть.

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Передісторія:

Раніше робоча група з підготовки поправок до Конституції Російської Федерації запропонувала ввести в Конституцію більше ста нових пунктів.

Одна з поправок стосується перейменування посади президента РФ в "верховного правителя".

Теми: Росія Путін


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