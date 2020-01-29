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В Кремле прокомментировали возможное переименование президента в "верховного правителя"

Среда, 29 января 2020, 11:55
В Кремле прокомментировали возможное переименование президента в верховного правителя

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявляет, что у Владимира Путина нет никакой позиции относительно идеи переименовать название должности главы государства в "верховного правителя".

Источник: ТАСС

Прямая речь: "Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива. Президент Путин ничего не думает по этому поводу.

В ходе дискуссии, в ходе работы этой комиссии (рабочей группы по подготовке проекта поправок в Конституцию РФ, – ред.) поступает очень много предложений. В этом, собственно, и заключается цель дискуссии – собрать мнения".

Детали: Песков добавил, что потом в результате обсуждения какие-то идеи отсеют, а какие-то примут.

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Предыстория:  

  • Ранее рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию Российской Федерации предложила ввести в Конституцию больше ста новых пунктов.
  • Одна из поправок касается переименования должности президента РФ в "верховного правителя". 

Темы: РосcияПутин
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