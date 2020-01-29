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Чорновол заявила, що у ДБР їй скрутили ногу відомим прийомом

Середа, 29 січня 2020, 12:15
Чорновол заявила, що у ДБР їй скрутили ногу відомим прийомом

Народна депутатка VIII скликання Тетяна Чорновол, яка у вівторок перелізла через кількаметровий паркан, щоб потрапити до Держбюро розслідувань, заявила, що там їй скрутили ногу.

Джерело: Facebook-сторінки Чорновол та нардепки від "Євросолідарності" Марії Іонової

Пряма мова Чорновол: "Спецназ ДБР зумисне скрутив мені ногу силовим прийомом, подібним на той, яким скручують шию".

Деталі: До свого допису Чорновол додала висновок МРТ та нібито фото чоловіка причетного до нападу на неї: "Додаю фото особи, що цим керувала особисто: з "азовською" бородою на першому плані - Калашніков Андрій Сергійович".

У висновку, який опублікувала колишня депутатка, йдеться: "МР-ознаки субтотального розриву передньої хрестоподібної зв’язки, контузії латерального виростка стегнової кістки, обох виростків гомілкової кістки; патерціального пошкодження медіальної колатеральної зв’язки та медіального утримувача наколінника".

Іонова повідомила, що у ДБР на неї і Чорновол напали "невідомі особи у вигляді тітушок".

 
фото: fb Чорновол

Нардепка заявляє, що Чорновол у приміщенні ДБР зламали ногу "на очах журналістів".

 
фото: fb Чорновол

Що було раніше: 28 січня у приміщенні ДБР давав брифінг новопризначений заступник директора ДБР Олександр Бабіков. Він один із колишніх адвокатів президента-втікача Віктора Януковича.

"Євросолідарність" та частина громадськості виступають проти призначення Бабікова.

Для того, щоб потрапити у приміщення ДБР 28 січня Чорновол перелізла через кількаметровий паркан із колючим дротом.

Українська правда

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Теми: Чорновол ТетянаДБР
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