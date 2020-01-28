Екснардепка Чорновол перелізла через паркан ДБР і "замахнулася" на Бабікова

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Вівторок, 28 січня 2020, 22:27

Народна депутатка VIII скликання Тетяна Чорновол незаконно потрапила на територію Державного бюро розслідувань і спробувала кинути мобільний телефон в заступника директора Олександра Бабікова.

ДжерелоДБР

Дослівно: "Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом можливого порушення народним депутатом VIII скликання громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.

(Її дії – ред.) супроводжувалися особливою зухвалістю, пов’язаною з опором представникові влади, який припиняв хуліганські дії зазначеної особи (ч.3 ст.296 Кримінального кодексу)".

Деталі: 28 січня об 11:00 ексдепутатка перелізла через паркан із колючим дротом і потрапила на охоронювану територію ДБР.

Потім зайшла до актової зали, де відбувався брифінг першого заступника директора ДБР.

Під час його виступу зловмисниця спробувала кинути в працівника відомства мобільний телефон. Коли її супроводжували до виходу, жінка чинила опір правоохоронцям.

У разі доведення вини екснардепці загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Передісторія:

  • 3 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт про перезавантаження ДБР.
  • 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу і призначив виконувачем обов’язки директора ДБР тоді ще нардепку "Слуги народу" й голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову. 14 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження Венедіктової як депутата.
  • 20 січня 2020 року Ірина Венедіктова заявила, що підписала накази про призначення заступників директора ДБР. Одним із них став колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков.
  • Щоб уникнути дорікань за конфлікт інтересів, Бабікова вирішили не допускати до справ Майдану.
  • Бабіков працював в об'єднанні "Aver Lex", яке захищало експрезидента Віктора Януковича. Як свідчать дані реєстру судових рішень, на початку 2018 року він подавав касацію на рішення про призначення Януковичу державного захисника у справі про перешкоджання і насильство щодо "майданівців"
  • Бабіков заявив, що інтереси колишнього президента не представляв, ніколи не був із ним знайомий і "жодних договірних відносин із ним не укладав", а лише підписав "технічний документ", поки колеги були зайняті.
  • Водночас Бабіков визнав, що з нинішньою начальницею Іриною Венедіктовою був знайомий.
  • Крім того, прокурор Офіса генпрокурора Яніс Сімонов заявив, що Бабіков таки захищав інтереси президента-втікача Віктора Януковича в суді.

Українська правда
Теми: ДБР


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