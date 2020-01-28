Екснардепка Чорновол перелізла через паркан ДБР і "замахнулася" на Бабікова

Народна депутатка VIII скликання Тетяна Чорновол незаконно потрапила на територію Державного бюро розслідувань і спробувала кинути мобільний телефон у заступника директора Олександра Бабікова.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом можливого порушення народним депутатом VIII скликання громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.

(Її дії – ред.) супроводжувалися особливою зухвалістю, пов’язаною з опором представникові влади, який припиняв хуліганські дії зазначеної особи (ч.3 ст.296 Кримінального кодексу)".

Деталі: 28 січня об 11:00 ексдепутатка перелізла через паркан із колючим дротом і потрапила на охоронювану територію ДБР.

Потім зайшла до актової зали, де відбувався брифінг першого заступника директора ДБР Бабікова.

Під час його виступу Чорновол спробувала кинути в працівника відомства мобільний телефон. Коли її супроводжували до виходу, Чорновол чинила опір правоохоронцям.

У разі доведення вини екснардепці загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Передісторія: