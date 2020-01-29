Черновол заявила, что в ГБР ей скрутили ногу известным приемом

Народный депутат VIII созыва Татьяна Черновол, которая во вторник перелезла через несколькометровый забор, чтобы попасть в госбюро расследований, заявила, что там ей скрутили ногу.

Источник: Facebook-страницы Черновол и нардепа от "Евросолидарности" Марии Ионовой

Прямая речь Черновол: "Спецназ ГБР умышленно скрутил мне ногу силовым приемом, похожим на тот, которым скручивают шею".

Детали: К своему сообщению Черновол добавила вывод МРТ и якобы фото мужчины причастного к нападению на нее: "Добавляю фото человека, который этим руководил лично: с "азовской" бородой на первом плане - Калашников Андрей Сергеевич".

В заключении, который опубликовала бывшая депутат, говорится: "МР-признаки субтотального разрыва передней крестообразной связки, контузии латерального мыщелка бедренной кости, обеих мыщелков берцовой кости патерциального повреждения медиальной коллатеральной связки и медиального держателя наколенника".

В то же время, Ионова сообщила, что в ГБР на нее и Черновол напали неизвестные в виде титушок.

Нардеп заявляет, что Черновол в помещении ГБР сломали ногу "на глазах журналистов".

фото: fb Черновол

Что было раньше: 28 января в здании ГБР давал брифинг новый заместитель директора ГБР Александр Бабиков. Он один из бывших адвокатов беглого-президента Виктора Януковича.

фото: fb Черновол

"Евросолидарность" и часть общественности выступают против назначения Бабикова.

Для того, чтобы попасть в помещение ГБР 28 января Черновол перелезла через несколькометровый забор с колючей проволокой.