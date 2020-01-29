Прогноз на 30 січня: зима робитиме реверанси

2912 переглядів
Середа, 29 січня 2020, 13:18

Найближчої доби циклон, який приніс опади, почне залишати територію України.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: Від Атлантики через північ Великої Британії до Скандинавії і далі вишикувалися циклони з різними ніжними жіночими іменами. Наш, який зумовлює сьогодні й завтра нестійку погоду в Україні, без імені, бо - малюк балтійської Lolita. Сьогодні його атмосферні фронти пройдуть Україною, організовуючи дощі та мокрий сніг, а також посилення вітру. 30 січня цей циклон поступово залишатиме нашу територію, підтягуватиметься до мами Lolita".

Деталі: 30 січня опади ще пройдуть на Сході України (переважно вночі), у західних та північних областях - дощ та мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу плюс сильний вітер.

Центр, Південь, а в денні години й східна частина України у четвер вже будуть без опадів та з помірним південно-західним вітром.

Температура повітря становитиме протягом дня -1+4 градуси, на Півдні +4+7 градусів.

У Києві в четвер - місцями мокрий сніг та рвучкий вітер. На дорогах можлива складна ситуація. Температура повітря в столиці 30-го січня близько нуля.

Що передувало: Синоптики прогнозували ускладнення погодних умов 29-31 січня 2020 року.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Синоптики віщують погіршення погоди: у горах сніг до 30 см і хуртовини 29 січня 2020, 10:49
Літак із Варшави не сів у Києві через туман 29 січня 2020, 09:59
Ураган у Чехії: повалені дерева, пошкоджені авто і 15 тисяч будинків без світла 29 січня 2020, 09:03
Усі новини
Головні новини
Кабмін звільнив Кравцова з "Укрзалізниці"
Колишній "міністр ДНР" здався СБУ – спецслужба
Зеркаль влаштувалася на роботу у "Нафтогаз"
Коронавірус: із китайського міста евакуюють українських туристів
Усі новини
здоров'я

Я весь час втомлююсь. Що це?

посміхніться!

І лячно, і смішно: 11 мемів про коронавірус

психологія

Як зрозуміти, що ви надмірно жертвуєте собою заради роботи: 5 ознак