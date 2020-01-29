Прогноз на 30 января: зима будет делать реверансы

1593 просмотра
Среда, 29 января 2020, 13:18

В ближайшие сутки циклон, который принес осадки, начнет покидать территорию Украины.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: От Атлантики через север Великобритании до Скандинавии и дальше выстроились циклоны с различными нежными женскими именами. Наш, обуславливающий сегодня и завтра неустойчивую погоду в Украине, без имени, потому что - малыш балтийской Lolita. Сегодня его атмосферные фронты пройдут Украиной, организуя дожди и мокрый снег, а также усиление ветра. 30 января этот циклон постепенно будет покидать нашу территорию".

Детали: 30 января осадки еще пройдут на Востоке Украины (преимущественно ночью), в западных и северных областях – дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега плюс сильный ветер.

Центр, Юг, а в дневные часы и восточная часть Украины в четверг уже будут без осадков и с умеренным юго-западным ветром.

Температура воздуха в течение дня -1 +4 градуса, на юге +4 +7 градусов.

В Киеве в четверг - местами мокрый снег и порывистый ветер. На дорогах возможна сложная ситуация. Температура воздуха в столице 30-го января около нуля.

Что предшествовало: Синоптики прогнозировали осложнение погодных условий 29-31 января 2020 года.

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
Синоптики предвещают ухудшение погоды: в горах снег до 30 см и метели 29 января 2020, 10:49
Самолет из Варшавы не сел в Киеве из-за тумана 29 января 2020, 09:59
Ураган в Чехии: поваленные деревья, поврежденные авто и 15 000 домов без света 29 января 2020, 09:03
Все новости
Главные новости
Бывший "министр ДНР" сдался СБУ
Зеркаль устроилась на работу в "Нафтогаз"
Коронавирус: из китайского города эвакуируют украинских туристов
Проект решения ПАСЕ о санкциях против РФ: Москва платит деньги, наказывать нельзя
Все новости
артефакты

Первые минуты освобождения лагеря Аушвиц. Уникальные ФОТО

еда

Как сделать макароны дома

Кино

7 украинских фильмов 2020 года, которые вам стоит пересмотреть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів