Прогноз на 30 января: зима будет делать реверансы

В ближайшие сутки циклон, который принес осадки, начнет покидать территорию Украины.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: От Атлантики через север Великобритании до Скандинавии и дальше выстроились циклоны с различными нежными женскими именами. Наш, обуславливающий сегодня и завтра неустойчивую погоду в Украине, без имени, потому что - малыш балтийской Lolita. Сегодня его атмосферные фронты пройдут Украиной, организуя дожди и мокрый снег, а также усиление ветра. 30 января этот циклон постепенно будет покидать нашу территорию".

Детали: 30 января осадки еще пройдут на Востоке Украины (преимущественно ночью), в западных и северных областях – дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега плюс сильный ветер.

Центр, Юг, а в дневные часы и восточная часть Украины в четверг уже будут без осадков и с умеренным юго-западным ветром.

Температура воздуха в течение дня -1 +4 градуса, на юге +4 +7 градусов.

В Киеве в четверг - местами мокрый снег и порывистый ветер. На дорогах возможна сложная ситуация. Температура воздуха в столице 30-го января около нуля.

Что предшествовало: Синоптики прогнозировали осложнение погодных условий 29-31 января 2020 года.