Кабмін звільнив Кравцова з "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів на засіданні 29 січня погодив звільнення глави АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова.

Джерело: брифінг прем'єра Олексія Гончарука за підсумками засідання уряду

Пряма мова: "Ми погодили звільнення керівника "Укрзалізниці". Це важливий, на нашу думку, крок для перезавантаження всього, що відбувалося у цій державній компанії".

Деталі: За словами Гончарука, невдовзі оголосять новий конкурс на посаду глави "Укрзалізниці".

Чому це важливо: Заява очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова на звільнення за власним бажанням, передбачає його переведення на посаду заступника міністра інфраструктури.

У випадку відхилення цієї заяви, звільнення Кравцова наглядовою радою буде коштувати компенсації його річної зарплати, яка в 2018 році становила майже 10 млн гривень, минулого року - понад 9 млн гривень.

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