Кабмін звільнив Кравцова з "Укрзалізниці"

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Середа, 29 січня 2020, 13:50

Кабінет міністрів на засіданні 29 січня погодив звільнення глави АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова. 

Джерело: брифінг прем'єра Олексія Гончарука за підсумками засідання уряду

Пряма мова: "Ми погодили звільнення керівника "Укрзалізниці". Це важливий, на нашу думку, крок для перезавантаження всього, що відбувалося у цій державній компанії".

Деталі: За словами Гончарука, невдовзі оголосять новий конкурс на посаду глави "Укрзалізниці".

Чому це важливо: Заява очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова на звільнення за власним бажанням, передбачає його переведення на посаду заступника міністра інфраструктури.

У випадку відхилення цієї заяви, звільнення Кравцова наглядовою радою буде коштувати компенсації близько 7 мільйонів гривень.

Читайте детальніше: "Чорний вівторок" для голови "Укрзалізниці": за що звільняють Кравцова і чому це буде непросто

Передісторія:

  • 30 грудня 2019 року Кравцов заявив, що припиняє контракт із "Укрзалізницею", щоб почати роботу в публічному державному секторі.
  • Кравцов працював в "Укрзалізниці" з січня 2015 року спочатку на посаді радника генерального директора, потім – директора з реформування, правової та майнової політики. 7 жовтня 2015 року, згідно з розпорядженням Кабміну, увійшов до першого складу правління "Укрзалізниці".
  • 10 січня 2019 року Кабмін призначив Кравцова головою правління УЗ. До цього Кравцов був в.о. голови правління. Офіційний термін контракту закінчується в 2021 році.
  • 3 грудня 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення Кравцова "на наступному тижні".
  • Тоді ж Кравцов застерігав, що стратегічні державні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України", не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які "змінюються щогодини". 

Українська правда
Теми: Укрзалізниця Кабінет міністрів


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