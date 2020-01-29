Кабинет министров на заседании 29 января согласовал увольнение главы АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова.

Источник: брифинг премьера Алексея Гончарука по итогам заседания правительства

Прямая речь: "Мы согласовали увольнение руководителя "Укрзализныци". Это важный, по нашему мнению, шаг для перезагрузки всего, что происходило в этой государственной компании".

Детали: По словам Гончарука, вскоре объявят новый конкурс на должность главы "Укрзализныци".

Почему это важно: Заявление главы Укрзализныци Евгения Кравцова на увольнение по собственному желанию, предусматривает его перевод на должность заместителя министра инфраструктуры.

В случае отклонения этого заявления, увольнение Кравцова наблюдательным советом будет стоить компенсации в сумме около 7 миллионов гривень.

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