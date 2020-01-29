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Президент закликав – уряд схвалив: 23 тонни нерозмитнених іграшок віддадуть дітям

Середа, 29 січня 2020, 13:03
Президент закликав – уряд схвалив: 23 тонни нерозмитнених іграшок віддадуть дітям

На засіданні 29 січня Кабінет міністрів ухвалив передати дітям 23 тонни іграшок, які не були розмитнені в Чорноморському порту, як напередодні закликав президент Володимр Зеленський.

Джерело: прем’єр-міністр Олексій Гончарук у telegram-каналі 

Пряма мова: "Уряд ухвалив рішення про передачу іграшок, які знаходяться на складах Нової митниці, дітям українських військових, соціально незахищеним сім‘ям, а також до дитячих будинків і лікарень".

Що передувало: Президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів передати дітям 23 тонни не розмитнених іграшок.

За його даними, наприкінці 2019 року до Чорноморського рибного порту надійшов контейнер, заповнений дитячими іграшками та іграми для розвитку. Однак підприємство, яке мало б розмитнити товар, відмовилося від нього на користь держави.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівЗеленський
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