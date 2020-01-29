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Президент призвал – Кабмин одобрил: 23 тонны нерастаможенных игрушек отдадут детям

Среда, 29 января 2020, 13:03
Президент призвал – Кабмин одобрил: 23 тонны нерастаможенных игрушек отдадут детям

На заседании 29 января Кабинет министров постановил передать детям 23 тонны игрушек, которые не были растаможены в Черноморском порту, как накануне призвал президент Володимр Зеленский.

Источник: премьер-министр Алексей Гончарук в telegram-канале

Прямая речь: "Правительство приняло решение о передаче игрушек, которые находятся на складах Новой таможни, детям украинских военных, социально незащищенным семьям, а также в детские дома и больницы".

Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров передать детям 23 тонны не растаможенных игрушек.

По его данным, в конце 2019 года в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития. Однако предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровЗеленский
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