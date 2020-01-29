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Україна на третьому місці за скаргами на неї у ЄСПЛ

Середа, 29 січня 2020, 13:06

Серед скарг, що зареєстровані у Європейському суді з прав людини та чекають на вирішення, майже 15% містять звинувачення проти української держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ЄСПЛ.

За даними станом на 1 січня 2020 року в реєстрі Суду сумарно зареєстровано 59,8 тисяч заяв (на 3,5 тисяч більше ніж торік).  Приблизно  8850 з них, або 14,8% - подані проти України. Лише дві держави Ради Європи мають більше скарг проти них – це Туреччина (9250) та Росія (15050 скарг).

Примітно, що потік заяв проти України суттєво зріс від минулого року – тоді було зареєстровано 7250 заяв, або 12,9% завантаженості суду. Через таке суттєве зростання Україна обігнала Румунію, яка за рік зменшила кількість скарг проти неї  та перемістилася на 4 місце (було 8500, лишилося 7900).

Настільки значне зростання кількості скарг, як проти України, торік було лише проти Росії (з 11750 до 15050) та Туреччини з (7100 до 9250).

"Українська правда" у Threads

Теми: права людиниУкраїна
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