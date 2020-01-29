Украина на третьем месте по жалобам на нее в ЕСПЧ, за год их стало больше

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Среда, 29 января 2020, 14:06

Среди жалоб, зарегистрированных в Европейском суде по правам человека и ожидающих решения, почти 15% содержат обвинения против украинского государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ЕСПЧ.

По данным на 1 января 2020 года в реестре Суда суммарно зарегистрировано 59 800 заявлений (на 3500 больше чем в прошлом году). Примерно 8850 из них, или 14,8%, поданы против Украины. Лишь два государства Совета Европы имеют больше жалоб против них - это Турция (9250) и Россия (15 050 жалоб).

Примечательно, что поток заявлений против Украины существенно вырос с прошлого года - тогда было зарегистрировано 7250 заявлений, или 12,9% загруженности суда. Из-за такого существенного роста Украина обогнала Румынию, которая за год уменьшила количество жалоб против нее и переместилась на 4-е место (было 8500, осталось 7900).

Столь значительный рост количества жалоб, как против Украины, в прошлом году был только против России (с 11750 до 15050) и Турции с (7100 до 9250).

Темы: права человека Украина


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