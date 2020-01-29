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"Укрпошта": Посилки з Китаю можна забирати без захисних костюмів

Середа, 29 січня 2020, 14:07
Укрпошта: Посилки з Китаю можна забирати без захисних костюмів

Доставка поштових відправлень із Китаю та в Китай здійснюється у штатному режимі попри поширення нового коронавірусу, запевняє "Укрпошта".

Джерело: Facebook-сторінка "Укрпошти"

Пряма мова: "Посилки з Китаю можна забирати без захисних костюмів.

До того ж, доставка поштових відправлень з Китаю та в Китай здійснюється в штатному режимі. Зараз Укрпошта співпрацює з 12-ма авіакомпаніями, які забезпечують повноцінну доставку всіх відправлень як на імпорт, так і на експорт.

Усе під контролем".

Деталі: При цьому "Укрпошта" поширила пост колишньої керівниців Міністерства охорони здоров’я Уляни Супрун, яка вгамовує паніку щодо нового штаму коронавірусу і закликає зберігати спокій.

Раніше "Укрпошта" заявляла, що немає доказів ризику поширення коронавірусу через товари й посилки.

Довідково: Новий коронавірус, що поширився з китайського міста Ухань, вразив уже понад 6 тисяч людей, більшість із них – у Китаї. Станом на 28 січня від цього вірусу загинули вже 130 осіб.

Через небезпеку для здоров’я низка країн забирають своїх громадян із Китаю й обмежують транспортне сполучення із цією країною, авіакомпанії скасовують рейси.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкрпоштаКитайкоронавірус
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