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"Укрпочта": Посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов

Среда, 29 января 2020, 14:07
Укрпочта: Посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов

Доставка почтовых отправлений из Китая и в Китай осуществляется в штатном режиме, несмотря на распространение нового коронавируса, уверяет "Укрпочта".

Источник: Facebook-страница "Укрпочты"

Прямая речь: "Посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов.

К тому же, доставка почтовых отправлений из Китая и в Китай осуществляется в штатном режиме. Сейчас Укрпочта сотрудничает с 12-ю авиакомпаниями, которые обеспечивают полноценную доставку всех отправлений как на импорт, так и на экспорт.

Все под контролем".

Детали: При этом "Укрпочта" перепостила запись бывшей руководительницы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун, которая осаждает панику по поводу нового штамма коронавируса и призывает сохранять спокойствие.

Ранее "Укрпочта" заявляла, что нет доказательств риска распространения коронавируса через товары и посылки.

Справка: Новый коронавирус, распространившийся из китайского города Ухань, поразил уже более 6 тысяч человек, большинство из них – в Китае. По состоянию на 28 января от этого вируса погибли уже 130 человек.

Из-за опасности для здоровья ряд стран забирают своих граждан из Китая и ограничивают транспортное сообщение с этой страной, авиакомпании отменяют рейсы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкрпочтаКитайкоронавирус
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