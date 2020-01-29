Через коронавірус авіакомпанії по всьому світу скасовують рейси в Китай
Авіаперевізники з усього світу скорочують і скасовують рейси в Китай через поширення нового коронавірусу на тлі падіння попиту і також в ситуації, коли великі компанії забороняють своїм співробітникам літати в КНР.
Деталі: Американська авіакомпанія United Airlines повідомила, що в період з 1 по 8 лютого вона призупинила 24 рейси із США в Пекін, Гонконг і Шанхай.
Авіакомпанія British Airways призупинила всі прямі рейси на і з материкового Китаю через спалах коронавірусу після того, як міністерство закордонних справ Великої Британії рекомендувало не здійснювати поїздок у країну, крім важливих.
Тимчасово призупинила авіасполучення з КНР і Грузія. Обмеження введено до кінця зимового навігаційного сезону - 29 березня 2020 року.
Air Canada почала скасовувати рейси між Канадою і Китаєм, тому що попит на рейси впав.
Індонезійська Lion Air заявила, що вона тимчасово призупинить польоти з суботи.
Російська авіакомпанія "Уральські авіалінії" заявила, що призупинила деякі рейси до Європи, популярні у китайських туристів, включаючи Париж і Рим, через спалах.
Інші авіакомпанії вводять заходи, спрямовані на зниження ймовірності поширення вірусу.
Так тайванська авіакомпанія China Airlines заявила, що вона заохочує пасажирів приносити свої власні пляшки з напоями, а Singapore Airlines була серед тих, хто дозволив екіпажу носити маски на рейсах у Китай.
Нагадаємо: Авіакомпанія МАУ 30 січня та 3 лютого виконає рейси з міста Саньї для евакуації українських туристів з Китаю.
Раніше туроператор Join UP! оголосив про повернення своїх туристів з острова Хайнань рейсами 29 січня і 1 лютого.
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Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування
Нагадаємо:
- У грудні 2019 року в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- На 29 січня кількість загиблих сягнула щонайменше 130 людей. Загалом зафіксовано 6057 випадківзахворювання.
- Всі чотири випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися, у хворих виявили віруси грипу А чи В.
- Водночас, у зв’язку з поширенням коронавірусу посольство України в КНР рекомендує українцям, які там перебувають, залишити країну.