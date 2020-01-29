Через коронавірус авіакомпанії по всьому світу скасовують рейси в Китай

Авіаперевізники з усього світу скорочують і скасовують рейси в Китай через поширення нового коронавірусу на тлі падіння попиту і також в ситуації, коли великі компанії забороняють своїм співробітникам літати в КНР.

Джерело: Reuters, BBC

Деталі: Американська авіакомпанія United Airlines повідомила, що в період з 1 по 8 лютого вона призупинила 24 рейси із США в Пекін, Гонконг і Шанхай.

Авіакомпанія British Airways призупинила всі прямі рейси на і з материкового Китаю через спалах коронавірусу після того, як міністерство закордонних справ Великої Британії рекомендувало не здійснювати поїздок у країну, крім важливих.

Тимчасово призупинила авіасполучення з КНР і Грузія. Обмеження введено до кінця зимового навігаційного сезону - 29 березня 2020 року.

Air Canada почала скасовувати рейси між Канадою і Китаєм, тому що попит на рейси впав.

Індонезійська Lion Air заявила, що вона тимчасово призупинить польоти з суботи.

Російська авіакомпанія "Уральські авіалінії" заявила, що призупинила деякі рейси до Європи, популярні у китайських туристів, включаючи Париж і Рим, через спалах.

Інші авіакомпанії вводять заходи, спрямовані на зниження ймовірності поширення вірусу.

Так тайванська авіакомпанія China Airlines заявила, що вона заохочує пасажирів приносити свої власні пляшки з напоями, а Singapore Airlines була серед тих, хто дозволив екіпажу носити маски на рейсах у Китай.

Нагадаємо: Авіакомпанія МАУ 30 січня та 3 лютого виконає рейси з міста Саньї для евакуації українських туристів з Китаю.

Раніше туроператор Join UP! оголосив про повернення своїх туристів з острова Хайнань рейсами 29 січня і 1 лютого.

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