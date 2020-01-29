Кабмін погодив призначення нового глави Закарпатської ОДА

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Середа, 29 січня 2020, 15:39

Кабінет міністрів на засіданні 29 січня погодив призначення Микити Михайлюка головою Закарпатської облдержадміністрації.

Джерело: поінформований співрозмовник УП у Кабміні

Деталі: За інформацією Clarity project, Михайлюк керівник і один із бенефіціарів ТОВ "Розумні добрива", яке займається оптовою торгівлею хімічними продуктами. Підприємство зареєстрували у 2019 році.

Також він один із засновників ТОВ "ЕПРОН - ПРО". Підприємство зареєстровано у 2006 році і займається оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

У публічному просторі інформації про Михайлюка майже немає. Водночас журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі пише, що Михайлюк закінчив академію СБУ та 5 років працював у центральному апараті Служби безпеки.

 
фото: Telegram Глагола

Що було раніше: 24 грудня президент Володимир Зеленський вирішив звільнити голову Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка і главу Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

28 грудня Кабінет міністрів погодив кандидатуру Максима Козицького на посаду глави Львівської облдержадміністрації.

Доповнюється...

Українська правда
Теми: Закарпаття Кабінет міністрів


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