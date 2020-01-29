Кабмин согласовал назначение нового главы Закарпатской ОГА

Кабинет министров на заседании 29 января согласовал назначение Никиты Михайлюка председателем Закарпатской облгосадминистрации.

Источник: информированный источник УП в Кабмине

Детали: По информации Clarity project, Михайлюк руководитель и один из бенефициаров ООО "Розумні добрива", которое занимается оптовой торговлей химическими продуктами. Предприятие зарегистрировали в 2019 году.

Также он один из учредителей ООО "ЭПРОН - ПРО". Предприятие зарегистрировано в 2006 году и занимается оптовой торговлей твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами.

В публичном пространстве информации о Михайлюке почти нет. В то же время журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале пишет, что Михайлюк закончил академию СБУ и 5 лет работал в центральном аппарате Службы безопасности.

ФОТО: TELEGRAM ГЛАГОЛА

Что было раньше: 24 декабря Президент Владимир Зеленский решил уволить главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркиян Мальский.

28 декабря Кабинет министров согласовал кандидатуру Максима Козицкого на должность главы Львовской облгосадминистрации.