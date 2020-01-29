Путін помилував ізраїльтянку, засуджену в РФ до 7,5 років колонії
Середа, 29 січня 2020, 19:39
Президент Росії Володимир Путін помилував 26-річну ізраїльтянку Нааму Іссахар, засуджену в Росії на 7,5 роки колонії за зберігання і контрабанду наркотиків.
Джерело: указ на сайті Кремля
Деталі: Згідно з указом, Путін помилував ізраїльтянку, "керуючись принципами гуманності".
Що передувало: Про помилування дочки попросила матір засудженої та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.
Під час свого візиту в Ізраїль 23 січня Путін зустрівся з матір'ю й пообіцяв врахувати її прохання.
Сама ж засуджена відмовилася просити про помилування.
Українська правда