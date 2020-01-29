Путін помилував ізраїльтянку, засуджену в РФ до 7,5 років колонії

3110 переглядів
Середа, 29 січня 2020, 20:39

Президент Росії Володимир Путін помилував 26-річну ізраїльтянку Нааму Іссахар, засуджену в Росії на 7,5 роки колонії за зберігання і контрабанду наркотиків.

Джерело: указ на сайті Кремля

Деталі: Згідно з указом, Путін помилував ізраїльтянку, "керуючись принципами гуманності".

Що передувало: Про помилування дочки попросила матір засудженої та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Під час свого візиту в Ізраїль 23 січня Путін зустрівся з матір'ю й пообіцяв врахувати її прохання.

Сама ж засуджена відмовилася просити про помилування.

Українська правда
Теми: Ізраїль Путін Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Євросоюз відреагував на мирний план Трампа щодо Ізраїлю і Палестини 29 січня 2020, 09:15
Ізраїль завдав авіаудари по сектору Гази  26 січня 2020, 05:16
Зеленський з дружиною відвідав у Єрусалимі "Яд Вашем" 24 січня 2020, 13:13
Усі новини
Головні новини
Санкцій не буде: ПАРЄ проголосувала за повноваження Росії у повному обсязі
Джуліані обіцяє публікацію сенсації про "замах на Шокіна"
У ПАРЄ дозволили працювати російським делегатам, які голосували за анексію Криму
"Ексміністр ДНР", якого нібито "виводила" СБУ, вже давно залишив ОРДО
Усі новини
здоров'я

Я весь час втомлююсь. Що це?

опитування

Як виглядають сучасні сім’ї та скільки людей живуть самі

думка

Чи може вода бути небезпечною для організму