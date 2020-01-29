Путин помиловал израильтянку, приговоренную в РФ к 7,5 лет колонии

1172 просмотра
Среда, 29 января 2020, 20:39

Президент России Владимир Путин помиловал 26-летнюю израильтянку Нааму Иссахар, приговоренную в России к 7,5 лет колонии за хранение и контрабанду наркотиков.

Источник: указ на сайте Кремля

Детали: Согласно указу, Путин помиловал израильтянку, "руководствуясь принципами гуманности".

Что предшествовало: О помиловании дочери попросила мать осужденного и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

В ходе визита в Израиль 23 января Путин встретился с матерью и пообещал учесть ее просьбу.

Сама осужденная отказалась просить президента РФ о помиловании.

Украинская правда
Темы: Израиль Путин Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Евросоюз отреагировал на мирный план Трампа для Израиля и Палестины 29 января 2020, 09:15
Израиль нанес авиаудары по сектору Газа 26 января 2020, 05:16
Зеленский с женой посетил в Иерусалиме "Яд Вашем" 24 января 2020, 13:13
Все новости
Главные новости
Джулиани обещает публикацию сенсации о "покушение на Шокина"
В ПАСЕ разрешили работать российским делегатам, голосовавшим за аннексию Крыма
"Эксминистр ДНР", которого якобы "выводила" СБУ, уже давно покинул ОРДО
Кабмин согласовал назначение нового главы Закарпатской ОГА
Все новости
исследование

Почему собака не может не любить

здоровье

11 причин, почему может болеть ваша рука

мнение

Что опаснее – лыжи или сноуборд?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів