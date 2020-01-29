Путин помиловал израильтянку, приговоренную в РФ к 7,5 лет колонии

Президент России Владимир Путин помиловал 26-летнюю израильтянку Нааму Иссахар, приговоренную в России к 7,5 лет колонии за хранение и контрабанду наркотиков.

Источник: указ на сайте Кремля

Детали: Согласно указу, Путин помиловал израильтянку, "руководствуясь принципами гуманности".

Что предшествовало: О помиловании дочери попросила мать осужденного и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

В ходе визита в Израиль 23 января Путин встретился с матерью и пообещал учесть ее просьбу.

Сама осужденная отказалась просить президента РФ о помиловании.