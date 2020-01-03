Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа Шеремета: адвокат Кузьменко буде клопотати про повторне проведення слідчого експерименту

П'ятниця, 3 січня 2020, 01:05
Справа Шеремета: адвокат Кузьменко буде клопотати про повторне проведення слідчого експерименту

Адвокат Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета заявив, що буде клопотати про повторне проведення слідчого експерименту.

Джерело: Hromadske

Деталі: Адвокат Владислав Добош зазначив, що буде клопотати про повторне проведення слідчого експерименту, оскільки на відео з матеріалів справи зображено двоє осіб. За версією слідства другою людиною, яка, ймовірно, причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета був Андрій Антоненко.

Добош додав, що слідчий експеримент буде офіційно завершений, коли будуть оформлені всі відповідні протоколи, а відео експерименту відправлять на експертизу. 

Захисник зауважив, що метою слідчого експерименту було перевірити ходу підозрюваної, щоб згодом порівняти її з тою, яка була зображена у відеоматеріалах слідчих.

Що цьому передувало: Раніше у четвер адвокат Владислав Добош заявив, що у справі вбивства Павла Шеремета слідчі проведуть слідчий експеримент із його підзахисною, підозрюваною Юлією Кузьменко, про що повідомили за годину до самого експерименту.

Нагадаємо: 

  • У справі вбивства журналіста Павла Шеремета відбувся слідчий експеримент за участі підозрюваної Юлії Кузьменко.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Справа Шереметаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Справа Шеремета
Суд у справі вбивства Шеремета через 3 роки починається з початку
6 років після вбивства Шеремета: під час війни суд зупинився, всі обвинувачені на свободі
Суд продовжив нічний домашній арешт Антоненку, але дозволив зняти електронний браслет
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: