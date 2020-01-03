Справа Шеремета: адвокат Кузьменко буде клопотати про повторне проведення слідчого експерименту

Адвокат Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета заявив, що буде клопотати про повторне проведення слідчого експерименту.

Джерело: Hromadske

Деталі: Адвокат Владислав Добош зазначив, що буде клопотати про повторне проведення слідчого експерименту, оскільки на відео з матеріалів справи зображено двоє осіб. За версією слідства другою людиною, яка, ймовірно, причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета був Андрій Антоненко.

Добош додав, що слідчий експеримент буде офіційно завершений, коли будуть оформлені всі відповідні протоколи, а відео експерименту відправлять на експертизу.

Захисник зауважив, що метою слідчого експерименту було перевірити ходу підозрюваної, щоб згодом порівняти її з тою, яка була зображена у відеоматеріалах слідчих.

Що цьому передувало: Раніше у четвер адвокат Владислав Добош заявив, що у справі вбивства Павла Шеремета слідчі проведуть слідчий експеримент із його підзахисною, підозрюваною Юлією Кузьменко, про що повідомили за годину до самого експерименту.

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