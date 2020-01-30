США приховали зіткнення субмарини з уламками "Титаніка" — ЗМІ 

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Четвер, 30 січня 2020, 02:33

Влада США приховала інформацію про зіткнення підводного апарата з рештками лайнера "Титанік".

Джерело: The Telegraph з посиланням на власні джерела

Деталі: Минулого року у рештки лайнера "Титанік" врізався підводний човен, але інформація про інцидент зберігалася у таємниці урядом США.

Згідно з документами, що є у видання, підводний човен вартістю 35 мільйонів доларів, найнятий британською компанією, вдарив лайнер у липні, оскільки "інтенсивні та дуже непередбачувані течії" призвели до втрати контролю над апаратом.

Нагадаємо: Команда дослідників з Atlantic Productions зафільмувала стан пароплава "Титанік", через 107 років після катастрофи

Довідка: 15 квітня 1912 року пасажирський лайнер "Титанік" внаслідок зіткнення з айсбергом потонув у 600 кілометрах від канадського острова Ньюфаундленд під час свого першого рейсу — із Саутгемптона до Нью-Йорка. На його борту перебували 2208 пасажирів, внаслідок катастрофи понад 1500 людей загинули.

Теми: США


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