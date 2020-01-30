Власти США скрыла информацию о столкновении подводного аппарата с остатками лайнера "Титаник".

Источник: The Telegraph со ссылкой на собственные источники

Детали: В прошлом году в остатки лайнера "Титаник" врезалась подводная лодка, но информация об инциденте сохранялась в тайне правительством США.

Согласно документам, имеющимся в издание, подводная лодка стоимостью 35 млн долларов, нанятый британской компанией, ударил лайнер в июле, поскольку "интенсивные и очень непредсказуемые течения" привели к потере контроля над аппаратом.

Напомним: Команда исследователей из Atlantic Productions сняла состояние парохода "Титаник", через 107 лет после катастрофы

Справка: 15 апреля 1912 пассажирский лайнер "Титаник" в результате столкновения с айсбергом утонул в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд во время своего первого рейса - из Саутгемптона в Нью-Йорк. На его борту находились 2208 пассажиров, в результате катастрофы более 1500 человек погибли.