Ізраїль знову завдав авіаударів по сектору Гази
Четвер, 30 січня 2020, 03:27
ВПС Ізраїлю завдали кілька авіаударів по військових та інших об’єктах на території сектору Гази.
Джерело: Xinhua із посиланням на джерела в органах безпеки Ізраїлю
Дослівно: Співрозмовники розповіли про щонайменше два послідовні авіаудари, завдані по півдню та півночі сектора Гази, та додали, що ізраїльські літаки кружляли над Газою й було чутно кілька вибухів. Інформації про поранених не надходило".
Деталі: Зазначається, що авіаудари були завдані за кілька годин після того, як з території Сектора Гази по Ізраїлю було випущено ракету.
Що було раніше: Ізраїльські бойові літаки завдали кілька авіаударів по сектору Гази у відповідь на запущені звідти надувні кулі із вибухівкою.