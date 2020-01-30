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Ізраїль знову завдав авіаударів по сектору Гази 

Четвер, 30 січня 2020, 03:27
Ізраїль знову завдав авіаударів по сектору Гази 

ВПС Ізраїлю завдали кілька авіаударів по військових та інших об’єктах на території сектору Гази.

Джерело: Xinhua із посиланням на джерела в органах безпеки Ізраїлю

Дослівно: Співрозмовники розповіли про щонайменше два послідовні авіаудари, завдані по півдню та півночі сектора Гази, та додали, що ізраїльські літаки кружляли над Газою й було чутно кілька вибухів. Інформації про поранених не надходило".

Деталі: Зазначається, що авіаудари були завдані за кілька годин після того, як з території Сектора Гази по Ізраїлю було випущено ракету.

Що було раніше: Ізраїльські бойові літаки завдали кілька авіаударів по сектору Гази у відповідь на запущені звідти надувні кулі із вибухівкою.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїль
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