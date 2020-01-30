Израиль снова нанес авиаудары по сектору Газа

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Четверг, 30 января 2020, 04:27

ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов по военным и другим объектам на территории сектора Газы.

Источник: Xinhua со ссылкой на источники в органах безопасности Израиля

Дословно: Собеседники рассказали о по меньшей мере два последовательных авиаудары, нанесенные по югу и северу сектора Газа, и добавили, что израильские самолеты кружили над Газой и было слышно несколько взрывов. Информации о раненых не поступало".

Детали: Отмечается, что авиаудары были нанесены через несколько часов после того, как с территории сектора Газа по Израилю была выпущена ракета.

Что было раньше: Израильские боевые самолеты нанесли несколько авиаударов по сектору Газа в ответ на запущенные оттуда надувные шары со взрывчаткой.

Темы: Израиль


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