ООС: 9 обстрілів, без втрат

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Четвер, 30 січня 2020, 07:09

29 січня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстрілював українскі позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дослівно: "Вчора, 29 січня, втрат серед військовослужбовці Об'єднаних сил не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає".

Теми: ООС Донбас війна


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