ООС: 9 обстрелов, без потерь

29 января вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстреливал Украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы.

Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "Вчера, 29 января, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет".