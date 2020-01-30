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Партия Зеленского все еще держит первенство в рейтинге избирателей

Четверг, 30 января 2020, 10:07
Партия Зеленского все еще держит первенство в рейтинге избирателей

Президентская партия "Слуга народа" до сих пор имеет наибольшую популярность среди избирателей: если бы выборы проходили снова, за нее проголосовало бы почти половина избирателей.

Источник: январское исследование "Центра Разумкова"

Социологи дословно: "Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, те избиратели, которые намерены пойти на выборы и уже определились с выбором, чаще всего отдали бы свой голос за партию "Слуга народа" – 45,4% тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором.

13,8% из них проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа – за жизнь", 12,3% – за партию "Европейская солидарность", 8,0% – за ВО "Батькивщина", 5,2% – за партию "Сила и честь".

2,9% – за партию "Гражданская позиция", 2,9% – за Радикальная партия Олега Ляшко, 2,5% – за партию "Голос", 2,2% – за партию "Украинская стратегия Гройсмана", 1,6 % – за ВО "Свобода", 0,9% – за партию "Оппозиционный блок", 0,6% – за партию "Национальный корпус", 0,5% – за "Партию Шария", 1,1% – другие партии".

 

Детали: Во всех макрорегионах партия "Слуга народа" является лидером электоральных симпатий.

В западном и центральном регионах второе место занимает "Европейская солидарность", а третье – "Батькивщина".

В восточном и южном регионах второй показатель имеет "Оппозиционная платформа – за жизнь".

 

Предыстория: На выборах 21 июля 2019 года партия "Слуга народа" получила 43,16% поддержки избирателей – и "списочники" вместе с "мажоритарщиками" смогли создать монобольшинство в парламенте.

Справка: Социологическая служба "Центра Разумкова" проводила это исследование с 17 до 21 января 2020 года по заказу интернет-ресурса "Обозреватель".

Было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по многоступенчатой ​​случайной выборке с квотным отбором респондентов на последнем этапе.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

"Украинская правда" в Threads

Темы: социологияпартиивиборыСлуга народа
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