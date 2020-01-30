Рябошапка сумнівається, що стеження за Йованович розслідуватимуть спільно зі США
Генпрокурор Руслан Рябошапка сумнівається, що у справі про можливе стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович буде створено спільну слідчу групу з Америкою.
Джерело: інтерв'ю Рябошапки "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Поки що немає спільної слідчої групи між американською та українською сторонами, але, як свідчить практика, американська сторона й не налаштована на те, щоб створювати такі спільні слідчі групи. Принаймні, я не пам'ятаю, щоб така практика існувала взагалі. Тобто, поки що такої групи немає і, думаю, не буде".
Деталі: Генпрокурор додав, що наразі кожна зі сторін проводить своє власне розслідування. Зокрема, група фахівців зі США приїжджала в Україну. Але чи завершили американці свою роботу, Рябошапка не уточнив.
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Передісторія:
- Йованович обіймала посаду посла США в Україні з серпня 2016 року до травня 2019 року.
- Американські ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп відкликав Йованович на тлі скарг його прибічників, зокрема особистого адвоката Руді Джуліані, на те, що вона перешкоджає спробам переконати Київ провести розслідування стосовно можливого майбутнього конкурента Трампа на виборах демократа Джозефа Байдена.
- Пізніше комітет із розвідки Палати представників Сенату США опублікував нотатки та інші документи про те, що під час каденції Йованович в Україні за нею нібито незаконно стежили, а також, що можливо, приватні особи втручалися в роботу її електронних гаджетів на замовлення громадян США.
- За цим фактом Нацполіція відкрила відповідні кримінальні провадження.