Рябошапка сумнівається, що стеження за Йованович розслідуватимуть спільно зі США

Генпрокурор Руслан Рябошапка сумнівається, що у справі про можливе стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович буде створено спільну слідчу групу з Америкою.

Джерело: інтерв'ю Рябошапки "Інтерфакс-Україна"



Пряма мова: "Поки що немає спільної слідчої групи між американською та українською сторонами, але, як свідчить практика, американська сторона й не налаштована на те, щоб створювати такі спільні слідчі групи. Принаймні, я не пам'ятаю, щоб така практика існувала взагалі. Тобто, поки що такої групи немає і, думаю, не буде".

Деталі: Генпрокурор додав, що наразі кожна зі сторін проводить своє власне розслідування. Зокрема, група фахівців зі США приїжджала в Україну. Але чи завершили американці свою роботу, Рябошапка не уточнив.

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