Рябошапка сомневается, что слежку за Йованович будут расследовать совместно с США

Генпрокурор Руслан Рябошапка сомневается, что в деле о возможной слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович будет создана совместная следственная группа с Америкой.

Источник: интервью Рябошапки "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Пока нет общей следственной группы между американской и украинской сторонами, но, как показывает практика, американская сторона и не настроена на то, чтобы создавать такие совместные следственные группы. По крайней мере, я не помню, чтобы такая практика существовала вообще. То есть, пока такой группы нет и, думаю, не будет".

Детали: Генпрокурор добавил, что сейчас каждая из сторон проводит свое собственное расследование. В частности, группа специалистов из США приезжала в Украину. Но завершили ли американцы свою работу, Рябошапка не уточнил.

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