Рябошапка сомневается, что слежку за Йованович будут расследовать совместно с США
Генпрокурор Руслан Рябошапка сомневается, что в деле о возможной слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович будет создана совместная следственная группа с Америкой.
Источник: интервью Рябошапки "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Пока нет общей следственной группы между американской и украинской сторонами, но, как показывает практика, американская сторона и не настроена на то, чтобы создавать такие совместные следственные группы. По крайней мере, я не помню, чтобы такая практика существовала вообще. То есть, пока такой группы нет и, думаю, не будет".
Детали: Генпрокурор добавил, что сейчас каждая из сторон проводит свое собственное расследование. В частности, группа специалистов из США приезжала в Украину. Но завершили ли американцы свою работу, Рябошапка не уточнил.
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Предыстория:
- Йованович занимала должность посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года.
- Американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп отозвал Йованович на фоне жалоб его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани, на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении возможного будущего конкурента Трампа на выборах демократа Джозефа Байдена.
- Позже комитет по разведке Палаты представителей Сената США опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции Йованович в Украине за ней якобы незаконно следили, а также, что возможно, частные лица вмешивались в работу ее электронных гаджетов по заказу граждан США.
- По данному факту Нацполиция открыла соответствующие уголовные производства.