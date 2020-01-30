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Высший антикоррупционный суд отправил повестку Онищенко в Германию

Четверг, 30 января 2020, 11:52
Высший антикоррупционный суд отправил повестку Онищенко в Германию

Высший антикоррупционный суд просит немецких правоохранителей вручить повестку с вызовом на судебное заседание подозреваемому в создании незаконной газовой схемы беглому экс-нардепу Александру Онищенко.

Источник: ВАКС в Facebook

Дословно: "ВАКС направил запрос об оказании международной правовой помощи в ФРГ, а именно о вручении повестки о вызове в судебное заседание обвиняемого по делу "газовых схем", которого задержали в конце прошлого года в Германии".

Детали: Подготовительное судебное заседание назначено на 10:00 4 мая 2020 по адресу: проспект Победы, 41. Резервные даты: 05 - 08, 12-15, 18-22 мая 2020 года.

Так же, на данный момент ВАКС ожидает решения ФРГ о выдаче задержанного обвиняемого в Украине.

Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко заочно.

Предыстория:

  • По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргазвыдобування" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.
  • 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.
  • 29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он по решению немецкого суда ожидает экстрадиции в Украину.

Украинская правда

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Темы: ОнищенкоАнтикоррупционный суд
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