Высший антикоррупционный суд отправил повестку Онищенко в Германию

Высший антикоррупционный суд просит немецких правоохранителей вручить повестку с вызовом на судебное заседание подозреваемому в создании незаконной газовой схемы беглому экс-нардепу Александру Онищенко.

Источник: ВАКС в Facebook

Дословно: "ВАКС направил запрос об оказании международной правовой помощи в ФРГ, а именно о вручении повестки о вызове в судебное заседание обвиняемого по делу "газовых схем", которого задержали в конце прошлого года в Германии".

Детали: Подготовительное судебное заседание назначено на 10:00 4 мая 2020 по адресу: проспект Победы, 41. Резервные даты: 05 - 08, 12-15, 18-22 мая 2020 года.

Так же, на данный момент ВАКС ожидает решения ФРГ о выдаче задержанного обвиняемого в Украине.

Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко заочно.

Предыстория: