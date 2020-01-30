Высший антикоррупционный суд отправил повестку Онищенко в Германию
Высший антикоррупционный суд просит немецких правоохранителей вручить повестку с вызовом на судебное заседание подозреваемому в создании незаконной газовой схемы беглому экс-нардепу Александру Онищенко.
Источник: ВАКС в Facebook
Дословно: "ВАКС направил запрос об оказании международной правовой помощи в ФРГ, а именно о вручении повестки о вызове в судебное заседание обвиняемого по делу "газовых схем", которого задержали в конце прошлого года в Германии".
Детали: Подготовительное судебное заседание назначено на 10:00 4 мая 2020 по адресу: проспект Победы, 41. Резервные даты: 05 - 08, 12-15, 18-22 мая 2020 года.
Так же, на данный момент ВАКС ожидает решения ФРГ о выдаче задержанного обвиняемого в Украине.
Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко заочно.
Предыстория:
- По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргазвыдобування" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.
- 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.
- 29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он по решению немецкого суда ожидает экстрадиции в Украину.